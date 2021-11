Présidentielle 2022 : Fabien Roussel propose "un impôt Covid" et le "triplement de l'ISF"

Le candidat communiste à la présidentielle a détaillé dimanche 21 novembre lors d'un meeting de plein air à Paris ses propositions radicales en faveur du pouvoir d'achat.

Le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel, le 21 novembre 2021 en meeting à Paris. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Il fallait une certaine audace pour organiser un meeting de plein air fin novembre. Néanmoins, plusieurs centaines de militants ont répondu à l'appel dimanche 21 novembre du candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel. Un meeting qui s'est tenu place Stalingrad à Paris sur le thème social.

"Ma gauche à moi croit au travail et aux salaires" , a martelé le secrétaire national du PCF en détaillant ses propositions en faveur du pouvoir d'achat.

Le député du Nord veut notamment augmenter le SMIC et les pensions de retraite à 1.500 euros nets , tous les autres salaires en fonction de l'inflation, revaloriser le point d'indice de la fonction publique, instaurer l'égalité salariale entre hommes et femmes, un service public de l'emploi assurant un métier et une formation rémunérée à chaque jeune ou encore recruter 500.000 fonctionnaires.

Pour les financer, Fabien Roussel veut mettre en place un "impôt Covid" sur les bénéfices et les "profiteurs de crise" , notamment les grandes entreprises américaines comme Amazon ou Facebook qui ont vu leurs profits décoller pendant les confinements successifs.

Le candidat propose également le "triplement de l'ISF" . "Les 350.000 familles les plus riches avaient en 2017 un patrimoine taxable de plus de 1.000 milliards d'euros : nous en prendrons 15 ! Ils s'en remettront", estime-t-il.

L'élu veut par ailleurs nationaliser la BNP, la Société générale et AXA, "parce que bon, oh, ça va bien!", mais aussi EDF et Engie, afin de mieux maîtriser les prix de l'énergie.

Conscient cependant que l'imaginaire communiste est en perte de vitesse auprès des jeunes, il a déclaré à propos de ses adversaires: "S'ils appellent ça le communisme, c'est le communisme, mais pour moi c'est le progrès et la république sociale". Et il a attaqué l'idée de revenu minimum d'existence défendue par l'écologiste Yannick Jadot: "Certains à gauche théorisent la fin du travail. Ce n'est pas ma gauche, ma gauche à moi elle croit au travail, au salaire, et ne croit pas que l'allocation doive remplacer les salaires".

Avant lui, son directeur de campagne Ian Brossat avait d'ailleurs lancé, sur scène: "Elle est belle, la vieille gauche qui tache, qui ne renonce pas!". Il a dit ne pas s'inquiéter des sondages, qui donnent inlassablement Fabien Roussel entre 2 et 3% des intentions de vote: "Même si on n'est pas hauts, on aura fait avancer le débat économique et social" .