Présidentielle 2022 : Éric Zemmour ouvre la porte à une candidature

Éric Zemmour à Paris, le 28 septembre 2019. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

"Peut-être qu'il faut passer à l'action". Le polémiste Éric Zemmour, dont l'hypothèse d'une candidature à la présidentielle 2022 agite l'extrême-droite, a laissé entendre qu'il pourrait se laisser tenter par l'idée. Un risque pour le "camp national", a estimé dimanche 6 juin Marine Le Pen.

En intervenant "tous les soirs" sur la chaîne de télévision CNews , "je fais de plus en plus de propositions, je pense de plus en plus à comment mettre en application ce que je dis" , explique l'éditorialiste dans un entretien au média "Livre noir", qui se présente comme "souverain" et "anticonformiste". "Je réfléchis à la suite, aux mesures éventuelles qu'on pourrait prendre à partir de mon diagnostic", poursuit le journaliste au Figaro et éditorialiste sur CNews .

Eric Zemmour file la comparaison avec l e journaliste monarchiste et nationaliste de l'Action française , Jacques Bainville (1879-1936), disant à la fin de sa vie "avoir toujours eu le tort de ne pas viser assez haut".

"J'ai depuis vingt ans annoncé, prophétisé, en vain pour l'instant, en disant, voilà ce qu'il va arriver. J'ai longtemps pensé que cela suffisait. (...) Là, en voyant les états d'âme de Jacques Bainville... Peut-être qu'il faut passer à l'action car la prévision, la prédiction, même la prophétie ne suffit pas", réagit Éric Zemmour.

"Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe"

"De Marine Le Pen à Emmanuel Macron, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils ont tous compris que la sécurité allait être au centre de la présidentielle. Très bien, mais le sujet, ce n'est pas la sécurité, la sécurité est un problème parce que nous vivons un changement de peuple et une guerre de civilisation sur notre sol ", estime-t-il.

"Je suis profondément attachée à la démocratie (...), cela ne me pose qu'une interrogation : quel est l'intérêt de cette candidature ?", a commenté Marine Le Pen lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI .

Selon la cheffe du RN, "objectivement, c'est une candidature qui peut aider Emmanuel Macron à arriver en tête à l'élection présidentielle, ce que les sondages ne lui accordent pas pour l'instant".

Interrogée, Marine Le Pen a indiqué s'être entretenue avec le journaliste. "Je lui dis : vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N'affaiblissez pas, même un tant soit peu, le camp national auquel vous êtes attaché", a-t-elle commenté, sans vouloir s'avancer plus avant sur la teneur de cet échange.

"Attention à ne pas chercher le mouton à cinq pattes: on pense comme Marine Le Pen mais on ne veut pas voter pour Marine Le Pen", a averti le porte-parole du RN Sébastien Chenu sur BFMTV , tout en disant situer Éric Zemmour dans "le camp des alliés". "Marine Le Pen est aujourd'hui la plus en capacité de gagner cette élection, tous les sondages montrent qu'elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron, (...) les autres n'arrivent pas au second tour !", a-t-il assuré.