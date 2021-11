Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron, grand favori des chefs d'entreprise

SONDAGE. Si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, les dirigeants d'entreprise voteraient à 43% pour le chef de l'État sortant, selon une enquête OpinionWay réalisée pour la plateforme Legalstart. Éric Zemmour figure en seconde position, avec 16%, devant Xavier Bertrand (14%) et Marine Le Pen (12%).

Emmanuel Macron, le 19 novembre 2021. ( POOL / BENOIT TESSIER )

Pour qui votent les patrons ? À cinq mois de la présidentielle , Le Parisien a dévoilé dimanche 21 novembre les résultats d'un sondage OpinionWay pour Legalstart*, plateforme juridique à destination des petites entreprises. Et ils sont très clairs : si ça ne tenait qu'aux chefs d'entreprise sondés et que le le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, Emmanuel Macron serait largement réélu.

Le chef de l'État, qui n'est pas candidat pour le moment, est en effet plébiscité par 43% des sondés , loin devant Éric Zemmour, qui n'est pas non plus officiellement lancé dans la course à l'Élysée, à 16%. Suivent Xavier Bertrand, seule hypothèse Les Républicains mises en avant dans ce sondage, à 14% et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen à 12%.

Les candidats de gauche Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud totalisent de leur côté 13 % des intentions de vote. Aucun d'eux ne dépasse les 3%.

"La stature actuelle du président de la République et sa gestion de la crise du Covid 19 semblent lui réussir : il domine largement les résultats avec 11 points de plus que dans notre sondage de mars 2017", commente dans les colonnes du Parisien Timothée Rambaud, cofondateur de Legalstart. Par ailleurs, "la décomposition du vote des Républicains et le caractère de nouveauté apporté par Éric Zemmour pourraient être à l'origine de l’engouement pour l’extrême droite d’une cible qui ne votait pas pour ce courant politique historiquement", ajoute-t-il.

La fiscalité des entreprises (38%), la simplification des réglementations (22%) et le soutien à l'embauche (16%) figurent parmi les sujets les plus attendus durant le prochain quinquennat.

* Étude menée du 20 au 28 octobre 2021 par téléphone par l'institut OpinionWay auprès d'un échantillon représentatif de 461 dirigeants d'entreprises.