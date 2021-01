Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen au coude-à-coude ?

Selon un sondage non publié révélé par Le Parisien et l'Express , la présidente du Rassemblement national est actuellement créditée de 48% des intentions de vote au second tour de l'élection présidentielle, contre 52% pour le président sortant.

Photomontage de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. ( / )

Vaincue au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017 contre Emmanuel Macron, Marine Le Pen a-t-elle ses chances pour 2022 ? Selon, un sondage Harris Interactive, réalisé en ligne les 19 et 20 janvier, non publié mais révélé par Le Parisien et l'Express , la présidente du Rassemblement national reçoit 48% des suffrages contre 52% d'intentions pour le président sortant.

Un écart très serré, à tel point qu'il se situe dans la marge d'erreur de l'enquête d'opinion, et bien loin des scores de 2017, où Marine Le Pen avait obtenue 34% des voix, qui réjouit le RN.

"Avec 48% des intentions de vote au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen confirme qu'elle est en capacité de l'emporter en 2022", a tweeté le vice-président du parti Jordan Bardella sur son compte Twitter. "On arrive", a tweeté le RN.

En juin 2020, un sondage Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio avait déjà crédité le chef de l'Etat de 55% des intentions de vote pour le second tour contre 45% pour la présidente du RN.

En tête du premier tour

Le premier volet de ce sondage, commandé par le cabinet CommStrat et le quotidien L'Opinion , publié dimanche, avait déjà fait les gros titres. Portant sur les intentions de vote du premier tour, l'enquête, réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1.403 personnes, donnait en effet Marine Le Pen en tête au premier tour, avec entre 26 et 27% des intentions de vote exprimées , dans toutes les configurations électorales testées, devant Emmanuel Macron, crédité lui de 23 à 24% des suffrages.

Pour le deuxième tour, le sondage indique, selon Le Parisien , qu'un tiers des électeurs de François Fillon (LR) en 2017 seraient prêts à voter Marine Le Pen au second tour face au président sortant. Et un électeur de gauche sur deux ne verrait pas l'utilité d'aller aux urnes en cas de duel Macron-Le Pen.

Contacté par l' AFP , le directeur délégué de Harris Interactive, Jean-Daniel Levy, a expliqué que "la commande du client portait sur le premier tour et nous avons publié tout ce qui concernait cette commande". Concernant le second tour, "je n'ai pas publié cette donnée, donc je ne la commente pas", a-t-il ajouté.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, elles donnent une indication des rapports de force au jour de la réalisation du sondage.