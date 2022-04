Présidentielle 2022 : Edouard Philippe souhaite "faire campagne activement" pour Emmanuel Macron

Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Édouard Philippe salue "le bon score du président de la République qui le place dans les meilleurs dispositions pour le second tour".

Edouard Philippe, lors du vote pour le premier tour de la présidentielle au Havre, le 10 avril 2022. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Un soutien sans surprise pour la majorité. L' ancien Premier ministre Édouard Philippe a appelé, dimanche 10 avril, à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, ajoutant qu' il entendait "faire campagne activement " pour le président sortant, qui devance Marine Le Pen à l'issue du premier tour. "Les Français ont placé Emmanuel Macron en tête au premier tour de l'élection présidentielle et je m'en félicite", a réagi le maire du Havre dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Édouard Philippe salue "le bon score du président de la République qui le place dans les meilleures dispositions pour le second tour ". "Surtout, je veux alerter l'ensemble de nos concitoyens sur le choix, le choix important qui s'offre à eux dans la perspective du second tour. Parce que la France, elle ne sera pas la même si elle est présidée demain par Marine Le Pen ou si elle continue d'être présidée par le président de la République", a ajouté l'ancien Premier ministre.

"Je crois que l'on doit s'engager"

"Si comme moi on est attaché à une France qui est grande lorsqu'elle tient à cette idée de liberté, si on est attaché à une France qui est puissante quand elle est influente dans une Europe forte, si on est attaché à une France prospère, c'est-à-dire une France où le chômage diminue, où les investissements s'accélèrent, où le plein emploi est en vue, alors je crois qu'on doit s'engager pour le président de la République, faire campagne activement, et prendre ses responsabilités, et voter le 24 avril pour Emmanuel Macron", a conclu Édouard Philippe.

L'ancien député UMP puis LR, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron en 2017, a quitté Matignon en 2020, remplacé par Jean Castex, et a fondé son propre parti, Horizons, composante de la majorité présidentielle.