Présidentielle 2022 : Édouard Philippe, favori des électeurs des Républicains

Chez les électeurs LR ou chez l'ensemble des Français, Édouard Philippe arrive devant tous les autres candidats potentiels de la droite.

Édouard Philippe au Havre, le 5 juillet 2020. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

François Baroin, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau... La liste des candidats de la droite -officiellement déclarés ou non- pour l'élection présidentielle ne cesse de s'allonger. Et pourtant, pour les électeurs de droite, celui qui serait le plus à même de les représenter en 2022 serait Édouard Philippe, selon un sondage Ifop pour La Lettre de l'Expansion publié lundi 31 août.

Ainsi, 26% des électeurs des Républicains veulent voir l'ancien Premier ministre porter les couleurs de la droite en 2022 . Il devance François Baroin (21%), Xavier Bertrand (18%) ou Valérie Pécresse (15%). À noter que 20% des personnes interrogées préféreraient un autre candidat que ces quatre-là.

Emmanuel Macron plébiscité par LREM, pas par l'ensemble des Français

Par ailleurs, 20% des Français aimeraient qu'Édouard Philippe soit le candidat de la droite à la présidentielle. Encore une fois, il devance ses éventuels concurrents Xavier Bertrand (11%), François Baroin (7%) et Valérie Pécresse (6%). Toutefois une majorité de Français (56%), voudraient que la droite se trouve un autre candidat que ceux-ci.

Quant à Emmanuel Macron, il est plébiscité par l'électorat LREM qui souhaite à 77% le voir se présenter à la tête de la majorité, contre 16% à Édouard Philippe. Un écart beaucoup moins franc quand on interroge l'ensemble des Français : 19% pour Emmanuel Macron, 18% pour son ancien Premier ministre.

Ces bons chiffres sont-ils suffisants pour pousser Édouard Philippe à se présenter ? "L'idée qu'il quitte toute vie politique nationale est à exclure , assure son ami et député européen Gilles Boyer. Mais si Emmanuel Macron est candidat, lui ne le sera pas."