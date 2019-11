Présidentielle 2022 : comment Marine Le Pen prépare sa revanche face à Emmanuel Macron

La scène se déroule sur le plateau de LCI le 14 novembre 2019. La journaliste Élizabeth Martichoux dit à Marine Le Pen : « C'est vrai que vous incarnez plus et mieux que personne d'autre dans l'opposition, la contestation. » La présidente du RN réagit sèchement : « Ah bon, ça sort d'où, ça ? » « Vous n'êtes pas l'adversaire numéro 1 d'Emmanuel Macron ? », s'étonne l'intervieweuse. « Madame, je ne crois pas incarner la contestation. J'incarne profondément un autre projet pour notre pays », répond solennellement la députée du Pas-de-Calais.L'échange est révélateur, à mi-mandat d'Emmanuel Macron, de la stratégie de Marine Le Pen. Deux ans et demi après son débat raté, la cheffe du RN prépare 2022 sur le terrain de la crédibilité. Finie la posture de l'opposante gouailleuse, l'heure est à la gravité et au sérieux présidentiels, jure-t-on dans son entourage. « Elle essaye de ne pas être dans la mêlée », observe un cadre qui constate également que Marine Le Pen n'a pas remplacé les membres de son cabinet, élus à Bruxelles. « Elle délaisse le parti, il n'y a plus que 2022 qui l'intéresse », souffle un élu.Des concepts pour plusieurs élections à la foisPourtant, comme lors des Européennes, son entourage promet qu'elle s'engagera personnellement dans la campagne des municipales. « On marche dans la rue et on se gratte le nez en même temps », rigole un proche. Comprendre : Marine Le Pen entend profiter de la séquence territoriale qui s'ouvre pour installer dans l'opinion publique des concepts qu'elle entend surtout investir dans la course à l'Elysée. Au premier rang desquels le localisme et la « démétropolisation », un terme volontairement « techno » pour parler de la fracture territoriale. Le sujet est d'autant plus important au RN que Macron est perçu comme un président déraciné. LIRE AUSSI > Marine Le Pen : « Les anciens partis sont en train de ...