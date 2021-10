Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo plaide pour un ISF climatique

Cet impôt aura pour objectif d'approvisionner un fonds d'accompagnemtn à la transition écologique pour les plus précaires, selon la maire de Paris et candidate à l'Elysée.

Anne Hidalgo, le 15 octobre 2021, à Valence ( AFP / JOSE JORDAN )

Dans un contexte de flambée généralisée des prix, notamment ceux des carburants, Anne Hidalgo a développé sur franceinfo sa proposition d'un ISF climatique destiné à accompagner l'action sociale qu'elle appelle de ses voeux en parallèle de la transition écologique. "L'ISF sera entièrement dédié à un fonds, notamment pour les plus modestes" a t-elle déclaré lundi 25 octobre, prenant l'exemple de rendre plus accessible l'achat d'une voiture électrique, "au même niveau qu'un véhicule thermique". Ce fonds sera "entièrement doté par l'ancien ISF", même s'il faudra "peut-être prendre d'autres périmètres" dans l'assiette de cet impôt.

Hidalgo dit "non merci" à Jadot

"Je veux pas d'usine à gaz, je veux quelque chose simplement compris par les Français". "Il est plus simple de partir du fait que les ménages les plus aisés sont ceux qui ont le bilan carbone le plus élevé et qu'ils aient une contribution, qui était anciennement l'ISF, qui permette de financer cette accompagnement social de la transition écologique", plaide t-elle.

Au cours du même entretien , la candidate PS à la présidentielle a catégoriquement rejeté tout ralliement au candidat EELV Yannick Jadot. A Sandrine Rousseau, la présidente du comité politique de la campagne de Yannick Jadot, qui l'a encore appelée dimanche à "collaborer" avec lui si elle ne se détachait toujours pas dans les sondages en janvier 2022, Anne Hidalgo a répondu : "Merci, mais je ne le ferai pas dans ces conditions-là".