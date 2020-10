Une enquête de la Cellule investigation de Radio France, rendue possible grâce aux archives du Conseil constitutionnel rendues publiques, confirme que les deux candidats avaient largement dépassé le plafond de dépenses autorisées et commis de nombreuses irrégularités.

le Premier ministre Edouard Balladur s'entretient avec le président du RPR Jacques Chirac, le 26 septembre 1993 à La Rochelle, lors du rassemblement d'automne des parlementaires du parti gaulliste. ( AFP / DERRICK CEYRAC )

"Je donne rendez-vous aux journalistes à l'ouverture des archives du Conseil constitutionnel" , lançait début 2012 l'ancien président de l'institution Roland Dumas à un journaliste de Radio France, qui l'interrogeait sur les comptes de campagne de Jacques Chirac et Edouard Balladur de 1995. La station a donc attendu jusqu'au 11 octobre 2020 pour pouvoir consulter les procès-verbaux des trois mois d'examen des comptes de campagne de la présidentielle qui a vu Jacques Chirac accéder à l'Elysée.

Les informations consultées par la Cellule investigation de Radio France confirment ce qu'une partie des archives saisies dans le cadre de l'instruction sur le volet financier de l'affaire Karachi avaient révélé en 2010 : les conseillers n'auraient jamais dû valider le financement des campagnes, manifestement irréguliers , du président et de son adversaire et collègue du RPR.

"Les comptes du candidat Balladur accusaient 10 millions de francs de recettes d'origine inconnue. Ils étaient donc irréguliers" , avait déjà affirmé en 2011, dans les colonnes du Parisien , l'ancien membre du Conseil constitutionnel, Jacques Robert. Outre les comptes de Balladur, ceux de Jacques Chirac n'étaient pas non plus conformes mais "les irrégularités n'avaient pas une telle ampleur" . "Nous ne sommes pas là pour flanquer la pagaille , avait alors répondu le président du Conseil Roland Dumas. Les Français ne comprendraient pas qu'on annule l'élection pour une affaire de dépassement de crédits. Il faut trouver une solution'".

Néanmoins, jusqu'à la consultation des archives, il n'y avait aucune preuve que les membres du Conseil avaient bafoué le droit pour valider ces comptes. "Ces faits sont désormais irréfutables" , assure Radio France.

Le plafond des comptes de campagne dépassé

Les 28 et 29 juillet 1995, après trois semaines de travail, une équipe de rapporteurs, constituée de jeunes conseillers d'Etat ou de la Cour des comptes présentent aux "Sages" leurs premières conclusions. Laurent Touvet, le rapporteur principal du compte d'Edouard Balladur, explique : "Il nous est vite apparu que le souci de l'association de financement de M. Balladur a été de maintenir les dépenses du candidat sous le plafond de 90 millions (...). D'ailleurs, les factures sont d'autant plus rares que les manifestations sont proches du scrutin" . L'ancien Premier ministre n'a par exemple déclaré que trois permanences de campagne, alors qu'ils en ont identifié 86 sur tout le territoire et il manque les factures d'une dizaine de meetings.

Jacques Chirac a de son côté arrêté son compte à 116,6 millions de francs, tout près du plafond de 120 millions autorisés au second tour. Mais là aussi, de nombreuses factures manquent à l'appel.

Les rapporteurs travaillent tout l'été pour arriver à cette conclusion : Edouard Balladur et Jacques Chirac ont bien dépassé le plafond des dépenses de campagne et omis d'intégrer de nombreux éléments dans leur comptabilité . D'après les rapports annexés dans les archives du Conseil constitutionnel, M. Balladur a dépassé le plafond de six millions de francs et M. Chirac de cinq millions. Ces estimations sont une fourchette basse, comme l'admettent d'ailleurs les Sages dans leurs débats, car de nombreuses dépenses n'ont pas été retenues, faute de documents et de réponses des candidats.

Des financements suspects

Les hauts fonctionnaires ont par ailleurs découvert des financements suspects . En ce qui concerne Jacques Chirac, 31 personnes se sont présentées à la banque Rivaud le 6 mai, veille du deuxième tour, pour déposer un total de 3,5 millions de francs en liquide. En ce qui concerne Edouard Balladur, 10,25 millions de francs ont été versés en une fois au Crédit du Nord, trois jours après le premier tour. Des espèces qui seraient le fruit de collectes dans les meetings et de ventes de t-shirts et gadgets divers, expliquent les candidats.

"Chacun sait très bien d'où venait cet argent" , estime cependant l'ancien conseiller Maurice Faure, évoquant probablement les fonds secrets du gouvernement dans lesquels les partis politiques ont largement puisé à l'époque, précise Radio France. En ce qui concerne Edouard Balladur, ces fonds pourraient avoir pour origine des rétrocommissions sur des marchés de ventes d'armes.

"Je ne me verrais pas rejeter le compte du président élu"

Face à ces irrégularités et dépassements, les conseillers ne veulent néanmoins pas rejeter les comptes de campagne. "Je ne me sens pas en mesure de rejeter un compte de campagne" , lâche le 7 septembre Etienne Dailly. "Je ne me verrais pas rejeter le compte du président élu. Et je serais très gêné s'il y avait un élément décisif" , insiste-t-il 15 jours plus tard. "On ne va pas rejeter un compte avec les conséquences politiques que l'on sait" , affirme le 3 octobre Noëlle Lenoir, ministre de Jacques Chirac lors de son deuxième mandat.

Pour éviter de rejeter le compte de campagne du nouveau chef de l'Etat et ainsi de rejeter son remboursement, les membres du Conseil constitutionnel entreprennent donc de raboter les dépenses pour les faire passer sous le plafond. "Il est sauvé !" , lance Maurice Faure, ainsi qu'il est retranscrit dans le compte-rendu de séance.

Se pose également la question du cas d'Edouard Balladur, dont la sauvegarde fait beaucoup moins l'unanimité. Il y a ceux qui jugent que les 10 millions de francs déposés en liquide sans justificatifs sont inexcusable et ceux qui veulent passer l'éponge, au motif notamment que le compte de Jacques Chirac a également été aprovisionné avec des versements d'espèces suspects.

"On peut être indulgent sur les dépassements de dépenses mais si on laisse passer cela, le Conseil perd sa crédibilité !" , assure Jacques Robert. "Moralement, je partage les mêmes sentiments de fond. Mais (...) chez M. Chirac aussi il y a un versement unique de trois millions de francs. Où place-t-on la barre ?" , rétorque Georges Abadie. A la fin, quatre conseillers (Michel Ameller, Noëlle Lenoir, Jacques Robert et Marcel Rudloff) votent pour le rejet du compte et les cinq autres, dont le président Roland Dumas, sont contre. Le compte sera donc validé.