Président "mal élu" : François Hollande dénonce les propos de Jean-Luc Mélenchon

François Hollande à Tulle, le 24 avril 2022. ( AFP / PASCAL LACHENAUD )

L'ancien président François Hollande a dénoncé jeudi 28 avril les propos de Jean-Luc Mélenchon au soir de la réélection d'Emmanuel Macron, estimant qu'il était le président le "plus mal élu" de la Ve République .

"Mettre en cause le fait qu'il serait bien élu voudrait dire que tous les élus de France (...) qui ont eu des taux de participation faibles seraient mal élus aussi ? Ça voudrait dire aussi que pour les législatives, les députés élus seraient des députés de second ordre ? Non ! Le président a été élu, il est pleinement légitime" , a tranché François Hollande sur franceinfo .

"Il ne m'a rien été proposé"

L'ancien chef de l'État a également déploré l'objectif affiché de Jean-Luc Mélenchon d'être nommé Premier ministre. "Si les programmes sont faits pour être appliqués, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que le prochain gouvernement serait amené désobéir aux traités européens (...), à quitter l'Otan ? À ne plus aider les Ukrainiens en leur fournissant des équipements militaires? C'est la position de Jean-Luc Mélenchon et des insoumis !", a-t-il lancé.

Par ailleurs, François Hollande a réagi aux rumeurs selon lesquelles Emmanuel Macron pourrait faire appel à lui pour faire évoluer les institutions, dans le cadre d'une commission transpartisane. "Il ne m'a été rien proposé. Ca veut pas dire que l'idée d'une commission transpartisane soit mauvaise". "Je ne demande rien. Je suis simplement au service de mon pays" , a t-il ajouté.