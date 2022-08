Présidence du RN: sur ses terres catalanes, Louis Aliot parmi les siens

Le vice-président du RN et maire de Perpignan Louis Aliot à Baixas, le 27 août 2022, pour lancer la campagne pour la présidence de son parti ( AFP / Raymond ROIG )

"Si ça marche à Perpignan, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs?" Au milieu des vignes catalanes, Louis Aliot a lancé samedi sa campagne pour la présidence du RN en mettant l'accent sur son "expérience" et ses succès locaux, manière de se différencier de son concurrent Jordan Bardella.

Sous les pins d'un ancien bâtiment viticole devenu l'hôtel de ville de Baixas (Pyrénées-Orientales), à quelques kilomètres de Perpignan qu'il a conquise il y a deux ans, Louis Aliot a d'abord voulu parler aux siens, devant un parterre d'un peu plus de deux cents fidèles.

"J'ai passé trente ans à me battre pour cette formation politique, j'ai occupé toutes les fonctions", rappelle celui qui apparaît comme le challenger dans cette compétition interne qui doit désigner le successeur de Marine Le Pen à la tête du parti - la candidate malheureuse à l'élection présidentielle entend pour sa part respecter une "neutralité".

Face à l'ultra-favori Jordan Bardella, 27 ans dans quinze jours, Louis Aliot, 53 ans la semaine prochaine, a d'abord entendu faire valoir son "expérience" - "Je ne suis pas trop jeune, mais je ne suis pas non plus trop vieux" - autant que son "enracinement", en plaidant pour davantage d'implantation locale.

Sur ses terres sudistes, ce fils de pied-noir a appuyé sa singularité: un mot pour les harkis, un tacle contre Emmanuel Macron "qui s'est recueilli sur le monument aux martyrs des soldats du FLN" lors de son voyage à Alger, le tout prononcé devant l'une des figures historiques du Front national originel , Alain Jamet, "de tous les combats depuis l'Algérie", a rappelé Louis Aliot en faisant applaudir l'octogénaire.

Mais, les fondamentaux du lepénisme posés, le maire de Perpignan entend également les dépasser, "avec des gens venus de la droite et même de la gauche", en notant que "le RN a inquiété le peuple français, au point qu'un électorat qui nous ouvrait les bras n'est pas venu à nous". Dès lors, "tout l'enjeu du RN est là: se préparer à gouverner la France".

- Adhérents contre cadres -

Si la ligne défendue par Louis Aliot ne diffère en rien, ou presque, de celle de son adversaire Jordan Bardella - les deux se réclament de Marine Le Pen et de la "dédiabolisation" -, c'est donc sur sa personnalité que l'ancien patron du Front national de la Jeunesse dans les années 90 fait le pari d'enlever le parti.

"Ça n'est pas une campagne contre Jordan, ça n'est pas la campagne contre la ville", a-t-il beau répéter, l'attaque en creux arrive à propos de l'élection présidentielle de 2027: "Nous avons la chance d'avoir une candidate (Marine Le Pen, NDLR), et donc la question ne se pose pas". Avant de glisser: "Et je ne me demande même pas si notre ami Jordan a ce genre d'ambitions", manière quelque part de lui en prêter.

"Que Jordan associe, rassemble moins que Louis ne le ferait s'il était président du parti, ça peut être une crainte, oui", abonde un proche, Guillaume Vouzellaud, en estimant par ailleurs qu'il y a des "identitaires" parmi "les soutiens de Bardella".

Car derrière les promesses d'une campagne "sereine", les entourages des deux candidats ont déjà donné des allures de combat à la compétition interne. En s'affichant avec (seulement) une dizaine de parlementaires, a fortiori principalement venus d'Occitanie, Louis Aliot a pu prêter le flanc aux critiques qui le décrivent en baron isolé, quand Jordan Bardella s'est attiré les soutiens d'une majorité d'élus et cadres du parti.

Mais c'est sur les quelque 30.000 adhérents qui devront départager les deux concurrents lors d'un vote électronique au cours du mois d'octobre que le maire de Perpignan compte s'appuyer, en appelant d'ailleurs ses troupes à "recruter, recruter, recruter".