Présidence du Medef: Patrick Martin prône la croissance face à la crise climatique

L'actuel numéro deux du Medef et candidat à sa présidence Patrick Martin a présenté mardi un programme plaidant la nécessité de la croissance pour résoudre la crise climatique et assurer la pérennité du modèle social français.

Le programme "ne s'inscrit pas en rupture de tout ce qu'on a pu faire avec Geoffroy Roux de Bézieux ces cinq dernières années", mais s'inscrit dans un "environnement qui a changé" avec notamment la place importante prise par le "péril climatique", "ce qui explique qu'on amplifie un certain nombre de sujets" ou qu'on en traite de nouveaux, a expliqué Patrick Martin au cours d'une conférence de presse.

Selon le candidat qui affronte pour la présidence du Medef l'actuelle vice-présidente de l'organisation patronale Dominique Carlac'h, "notre pays se trouve dans une relative difficulté parce qu'il ne produit pas assez".

"Sans croissance je ne vois pas comment on financera les investissements massifs auxquels on est tenu - entreprises, ménages, sphère publique aussi - pour tenir la trajectoire de décarbonation, je ne vois comment on créera les emplois et le pouvoir d'achat auquel très légitimement nos concitoyens aspirent, je ne vois pas comment durablement on équilibrera nos régimes sociaux", a exposé Patrick Martin.

Interrogé sur les conclusions du rapport de l'économiste Jean Pisani-Ferry qui préconise un endettement public accru et une taxation exceptionnelle du patrimoine financier des plus riches pour financer les investissements nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique, Patrick Martin a estimé que cela enverrait un message très négatif" et "détournerait des investissements de la France".

Il a également insisté sur l'impératif de la croissance pour "assurer la pérennité de notre modèle social dont le financement sera de plus en plus exigeant avec le vieillissement de la population", selon son programme qui affirme qu'"il n'y a pas de redistribution sans croissance".

L'actuel président délégué du Medef était entouré de Paola Fabiani, présidente de Comex 40, un "incubateur d'idées" du Medef, et de Bastien Brunis, président du Medef Est Parisien (Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).

Tous deux seront "appelés à exercer des responsabilités" au sein de son équipe à la tête du Medef s'il est élu, tout comme l'actuel vice-président Fabrice Le Saché, qui soutient également sa candidature, a encore indiqué Patrick Martin.

Dominique Carlac'h tiendra de son côté une conférence de presse mercredi. L'élection aura lieu le 6 juillet.