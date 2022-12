Présidence de LR: Pradié fixe les contours de sa "droite populaire"

Aurélien Pradié, candidat à la présidence des Républicains, fait une déclaration après les résultats du 1er tour de l'élection interne, le 4 décembre 2022 au siège du parti à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Le député Aurélien Pradié, arrivé troisième dans la course à la présidence de LR, a exhorté vendredi les deux finalistes à prendre en compte la "droite populaire".

"Dimanche dernier, près d’un quart de nos adhérents ont donné leur voix au projet que nous avons porté avec mon équipe", rappelle le député du Lot qui a réuni 22,29% des voix.

Il n'a pas donné de consigne de vote pour le deuxième tour entre Eric Ciotti (43%) et Bruno Retailleau (34%).

Mais le futur président du parti "ne devra pas cumuler ses fonctions avec la présidence d’un groupe parlementaire", estime dans cette lettre aux deux candidats Aurélien Pradié, alors que Bruno Retailleau est le président des sénateurs LR.

Sur l'éolien, la "droite populaire" qu'il promeut "veut donner aux maires un véritable droit de véto" et "demande aux sénateurs qui ont été trop conciliants de revenir sur leur choix", ajoute-t-il, une allusion au compromis adopté par le Sénat sur le projet de loi énergies renouvelables.

Reprenant des arguments développés pendant sa campagne, il réitère le refus de "cette réforme des retraites voulue par le Président de la République, injuste et punitive, fondée sur le seul recul de l’âge légal de départ". Bruno Retailleau souhaite un report de l'âge et Eric Ciotti une synthèse entre report et nombre d'annuités.

La "droite populaire" enfin, "accepte d’ouvrir et de débattre de tous les sujets de société, sans peur ni position défensive", ajoute Aurélien Pradié qui cite notamment "le sujet si sensible de la fin de vie".

Le deuxième tour aura lieu de samedi 18H00 à dimanche 18H00.