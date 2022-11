Présidence de LR: Ciotti plaide pour un "choc fiscal"

Le député LR des Alpes maritimes Éric Ciotti, candidat à la présidence de son parti, plaide lundi dans Les Échos pour un "choc fiscal" allant vers un taux unique d'imposition sur le revenu ("flat tax") et des "économies sur l'État social".

"Alléger la fiscalité est un préalable pour relancer l'économie et sortir le pays de l'ornière", affirme Éric Ciotti, qui suggère "une évolution, de type +flat tax+" (taux unique d'imposition) sur le revenu dans laquelle "il n'y aurait plus que deux ou trois taux".

Le candidat à la présidence de LR, qui passe pour le favori, propose aussi de "ramener les prélèvements obligatoires à 40% du PIB, aussi bien pour les ménages que pour les entreprises".

Alors que le taux d'abattement sur les donations est de 100.000 euros tous les quinze ans, Éric Ciotti prône d'"améliorer" ce barème et de "recharger" ce droit "tous les cinq ans", dans la lignée de son idée de suppression des droits de succession.

Autres pistes avancées à six jours du premier tour de cette élection interne: remonter le plafond du quotient familial, supprimer la TVA sur les carburants et les énergies et baisser les cotisations sociales "afin que le salaire net se rapproche du salaire brut".

"Il faut un choc fiscal", passant par une baisse des dépenses publiques, ajoute-t-il: "Faisons des économies sur l'État social".

Éric Ciotti plaide ainsi pour "un plafonnement des prestations sociales, un niveau d'indemnisation chômage moins élevé, que le RSA soit conditionné à une activité".