Présidence de la Fifa : Diallo et Tashima seuls candidats pour défier Infantino

Le président de la Fifa Gianni Infantino (gauche) et le président de la Fédération française de football Philippe Diallo lors du match France-Irak de la Coupe du monde le 22 juin 2026 à Philadelphie ( AFP / Franck FIFE )

Trois candidats pour un siège : le Français Philippe Diallo, le Japonais Kohzo Tashima et le favori, le sortant italo-suisse Gianni Infantino, se sont officiellement déclarés jeudi dans la course à la présidence de la Fifa.

Les candidats à la fonction suprême du foot mondial avaient jusqu'à mercredi soir minuit pour déposer leur dossier, assorti du parrainage de cinq des 211 fédérations nationales membres de l'instance.

La commission électorale de la Fifa doit désormais se prononcer d'ici le 18 février 2027 sur l'admissibilité de ces candidatures, avant le scrutin prévu dans le cadre du 77e Congrès de la Fifa à Rabat (Maroc), le 18 mars. Le vainqueur devra alors recueillir au moins 106 voix pour l'emporter.

M. Infantino, 56 ans, règne sans partage sur la Fifa depuis février 2016 -- il était le seul candidat en 2019 et 2023 -- mais son autorité a été mise à mal cet été par son projet secret d'ouverture de la Coupe du monde à des investisseurs privés, finalement abandonné sous la pression.

M. Diallo, 63 ans et président de la fédération française et soutenu par la confédération européenne (UEFA), a créé la surprise lundi en se lançant dans la course, prônant une "gouvernance collégiale" de l'instance mondiale et non plus "solitaire".

M. Tashima, 68 ans, veut pour sa part insuffler au poste de président de la Fifa un "sens aigu de l'éthique". Président d'honneur de la Fédération japonaise de football (JFA), il siège au Conseil de la Fifa.

Deux autres candidats déclarés, l'ancien international suisse Ramon Vega, et l'universitaire camerounais Jean Crépin Soter Nyamsi, ne font pas partie de la liste finale.

Deux, ou trois ?

Malgré les multiples polémiques visant sa gouvernance solitaire, les critiques sur sa proximité avec le président américain Donald Trump, et les remous créés par son projet d'attirer des investisseurs privés, Infantino se dirigeait il y a encore peu de temps vers une réélection sans opposition.

Un temps en difficulté cet été après la fronde des confédérations européenne (UEFA), nord-américaine (Concacaf) et asiatique (AFC), le patron de la Fifa a depuis nettement regagné du terrain, s'assurant notamment du soutien de nombreuses fédérations africaines, sud-américaines et des Caraïbes avant de retourner l'AFC fin octobre.

Infantino semble donc toujours en position de force, face à des candidats qui se sont déclarés tardivement après le renoncement du patron de la Concacaf Victor Montagliani, et celui de l'ex-manager d'Arsenal Arsène Wenger, après des mois d'hésitation.

Reste à voir si les trois candidats ne seront pas deux à la fin de course.

Philippe Diallo avait tendu la main à Kohzo Tashima mardi disant vouloir "échanger avec lui pour qu'on puisse unir nos forces et faire en sorte que nous soyons les plus nombreux possibles à porter un message commun".

Le candidat japonais n'a pas fermé la porte à cette demande, disant mercredi dans un entretien à l'Equipe souhaiter "avoir une discussion" avec le patron de la FFF.

Il s'est cependant montré critique sur sa candidature tardive, et a souligné la difficulté pour le Français, peu connu à l'international, de réunir des voix des fédérations hors d'Europe.

Si M. Diallo estime pouvoir compter sur les 55 fédérations de l'UEFA, il lui faudra en effet séduire au-delà du continent dans un système où chaque fédération dispose d'un vote.