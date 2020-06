Préserver l'emploi sans baisser les salaires : l'appel de Laurent Berger

"On n'a aucun intérêt à faire des débats un peu lunaires sur 'faut-il ici ou là baisser les salaires?'", estime le leader de la CFDT.

Laurent Berger, le 4 juin 2020, à l'Elysée ( POOL / YOAN VALAT )

Quelques semaines de la question de "travailler plus", l'idée d'une baisse des salaires pour conserver son emploi a émergé dans le débat public suite aux annonces de Ryanair, dont la direction souhaite diminuer la rémunération de ses personnels navigants en compensation de garanties sur leurs emplois. La mesure a suscité un tollé chez les responsables politiques et syndicats. Jeudi 11 juin, Laurent Berger a estimé qu'il fallait "tout faire pour préserver l'emploi" mais s'est indigné contre l'idée qu'il faille "pour cela baisser les salaires, comme on l'entend ici ou là", mettant en garde contre "des débats un peu lunaires".

Pour "préserver au maximum les emplois" et "maintenir les salariés dans l'entreprise", même en cas de baisse d'activité, certains employeurs pourraient être amenés à baisser la durée hebdomadaire du travail, a observé le responsable syndical sur France Info TV .

Evolution du nombre d'emplois salariés dans le privé, par trimestredepuis le T1 2016 en milliers d'emplois ( AFP / )

Dans ce cas, "il faut un dispositif qui vienne compenser les pertes de rémunération et abonder l'entreprise pour qu'elle puisse payer à 90% ses salariés, et faire en sorte que, par exemple, 10% soit pris en charge par des dispositifs de formation pendant cette période d'inactivité". "Il faut tout faire pour préserver l'emploi mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour cela baisser les salaires comme on l'entend ici ou là", a souligné le responsable syndical.

La solution à la crise passe par des négociations "entreprise par entreprise" de dispositifs permettant de préserver l'emploi, où "l'Etat compense les conséquences en termes de rémunération pour les salariés", a-t-il fait valoir. "Ce que veut la CFDT", a-t-il redit, "c'est qu'on active un dispositif de chômage partiel de longue durée", qui fait actuellement l'objet de concertations entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux.

"On n'a aucun intérêt à faire des débats un peu lunaires sur 'faut-il ici ou là baisser les salaires?'", a insisté M. Berger, qui prône un "maximum d'outils" pour faire face à la "situation compliquée" du marché de l'emploi. Son homologue de FO, Yves Veyrier, avait déjà souligné samedi que modérer ou baisser les salaires pour aider les entreprises à surmonter la crise serait "la pire des choses".