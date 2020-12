Près de la moitié des moins de 30 ans n'a pas confiance en la police

Une majorité de jeunes Français estime que les violences policières sont le fait d'une infime fraction des forces de l'ordre.

(illustration) ( AFP / THOMAS COEX )

Près de la moitié des jeunes français n'ont pas confiance en la police, tandis que 79% d'entre eux estiment que les violences policières sont une réalité, selon un sondage publié vendredi 18 décembre. 48% des personnes interrogées pensent que "la police française est raciste".

Toujours selon cette étude #MoiJeune 20 Minutes-OpinionWay, 92%, des jeunes (18-30 ans) interrogés sont favorables à une réforme de l'IGPN, la "police des polices", de plus en plus critiquée dans sa gestion des affaires de violences policières.

Au total, 47% des 18-30 ans "n'ont pas confiance" en la police, contre "33% dans l'ensemble de la population".

La loi "Sécurité globale" cristallise les tensions

Mais 45% sont favorables ou plutôt favorables à "l'interdiction de diffuser des images permettant d'identifier un policier ou un gendarme en opération avec des commentaires incitant à la haine", sujet au cœur des manifestations contre la loi Sécurité globale. Cette interdiction cristallise notamment les tensions autour de cette loi, et son article 24, accusé de vouloir museler critiques et journalistes.

Le gouvernement a évoqué un possible recul sur cet article, dont le Sénat poursuit l'étude. Plusieurs manifestations contre cet article, et plus largement les violences policières, ont été émaillées d'incidents. Lors de la dernière, samedi 12 décembre, près de 150 manifestants ont été interpellés.

Selon l'étude Opinion Way, 65% des jeunes interrogés estiment cependant que "ces dérives [sont] le fait d'une fraction infime des forces de l'ordre".

*Etude #MoiJeune menée par OpinionWay pour 20 Minutes administrée en ligne du 11 au 15 décembre 2020 auprès d'un échantillon de 627 jeunes issu de la communauté #Moijeune représentatif des Français âgés de 18-30 ans.