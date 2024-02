information fournie par So Foot • 25/02/2024 à 10:42

Près de dix mois plus tard, Nuno Mendes va faire son retour avec le PSG

Fin du chemin de croix pour Nuno Mendes.

Hors des terrains depuis avril 2023, autrement dit une éternité, le latéral gauche du PSG va enfin pouvoir rechausser les crampons. Est-ce que ce sera pour ce dimanche, face à Rennes ? C’est en tout cas possible, puisque Luis Enrique a bel et bien sélectionné Nuno Mendes dans son groupe. Difficile d’imaginer le Portugais démarrer la partie titulaire, mais il pourrait obtenir quelques minutes de jeu, alors que le poste de latéral gauche a, à la surprise générale, été confié à Lucas Beraldo face à la Real Sociedad en Ligue des champions, puis à Lucas Hernandez le week-end dernier. Le seul absent parisien notable est Marquinhos, touché au mollet face à Nantes. Les blessés de longue date, à savoir Presnel Kimpembe et Milan Škriniar, manquent toujours à l’appel.…

