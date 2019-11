Près de deux tiers des Français ont déjà dû renoncer à des soins en raison des coûts et/ou des délais

SONDAGE. Une enquête réalisée par BVA pour France Assos publié le 17 novembre par Le Journal du Dimanche révèle que 44% des Français ont renoncé à se faire soigner pour des délais d'attente trop longs pour obtenir un rendez-vous et 41% à cause d'un reste à charge trop important.

Face aux récrimination de leurs adhérents sur les déserts médicaux et la question des dépassements d'honoraires, France Assos Santé, qui regroupe 85 associations de malades, a lancé une étude sur l'accès aux soins. Un sondage BVA*, publié le 17 novembre par Le Journal du Dimanche , révèle que 63% ont déjà dû renoncer à des soins , soit pour des raisons économiques, soit à cause de la difficulté à obtenir une consultation dans un délai raisonnable

Une proportion qui grimpe à 77% pour les personnes en situation de handicap, 74% dans la tranche d'âge des 25-34 ans et 72% chez les personnes dont le revenu mensuel net est inférieur à 1.500 euros par mois.

Plus de trois mois pour un rdv chez un ophtalmo

Dans le détail, 44% des personnes interrogées ont invoqué des délais d'attente trop longs pour obtenir un rendez-vous, et 25% un manque de médecins à une distance raisonnable de leur domicile. Au cours des deux dernières années, 17% des personnes interrogées disent s'être rendues aux urgences faute de médecin disponible.

Pour obtenir un rendez-vous médical d'urgence, les sondés ont fait part en moyenne d'un délai de 3 mois et 2 jours pour un ophtalmologiste, 2 mois et 3 jours pour un dermatologue, 1 mois et 23 jours pour un gynécologue, un mois et 14 jours pour un spécialiste ORL.

La moitié des Français estiment que le reste à charge a augmenté

Mas ils sont aussi 41% à expliquer ce renoncement aux soins par un reste à charge trop important et 30% par l'impossibilité pour eux d'avancer les frais. Des chiffres qui "confirment ainsi le lien entre vulnérabilité économique et accès aux soins", soulignent les auteurs de l'enquête.

Les sondés sont par ailleurs 67% à avoir été confrontés au moins de temps en temps à des dépassements d'honoraires pour consulter un spécialiste, et 58% estiment que leur reste à charge a augmenté au cours des dernières années.

* Sondage réalisé en ligne les 5 et 6 novembre auprès d'un échantillon de 1.002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, méthode des quotas.