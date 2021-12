Près de deux Français sur trois ont une mauvaise image du capitalisme

Si le capitalisme est assez bien accepté par ceux qui se vivent comme les "gagnants" du système, il est totalement rejeté par ceux qui pensent être les "perdants de la mondialisation".

Manifestation pour une "vraie" loi climat à Paris, le 28 mars 2021. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le capitalisme a (toujours) une mauvaise image en France. Selon un sondage* réalisé par Odoxa pour Aviva, Challenges et BFMBusiness , 62% des Français en ont une mauvaise opinion, contre seulement 37% qui en ont une bonne opinion. La crise sanitaire et le "quoi qu'il en coûte" n'ont rien changé : juste avant avant la crise sanitaire, dans le baromètre économique de décembre 2019, les Français étaient déjà 64% à avoir une mauvaise opinion du capitalisme contre 36% à en avoir une bonne.

Cette mauvaise image globale est à relativiser, relève l'étude. En effet, le capitalisme est assez bien accepté par ceux qui se vivent comme les "gagnants" du système : les cadres sont 58% a en avoir une bonne opinion et les ménages les plus aisés 47%. Au contraire, ce système est totalement rejeté par ceux qui pensent être les "perdants de la mondialisation" : les femmes sont 70% à avoir une mauvaise image du capitalisme, les ouvriers 69% et les Français les plus modestes 70%.

Les sympathisants LREM ont la meilleure image du capitalisme, avec 78% de bonnes opinions, devant les sympathisants LR (60%). Les sympathisants de tous les autres partis politique en ont une mauvaise opinion : 78% des socialistes, 69% des Insoumis, 72% des écologistes et 76% des RN.

Les entreprises ont amélioré leur image auprès des Français

Par ailleurs, Emmanuel Macron est le candidat que les Français jugent le plus capable de favoriser la croissance et l'emploi : plus de 4 Français sur 10 (41%) pensent que sa réélection serait une bonne chose pour la croissance et l'emploi alors qu'ils ne sont que 3 sur 10 à le penser en cas de victoire de l'un des candidats à l'investiture LR (respectivement 37% pour Xavier Bertrand, 31% pour Valérie Pécresse et 28% pour Michel Barnier) ou de Marine Le Pen (31%). Les candidats de gauche apparaissent en nette disgrâce : seulement 20% des Français pensent que l'élection de Jean-Luc Mélenchon serait positive pour l’emploi et la croissance, 19% le pensent d'Anne Hidalgo et 18% de Yannick Jadot. Quant à Éric Zemmour, 20% des sondés pensent que son élection serait une bonne chose pour la croissance et l'emploi.

Si les politiques suscitent de la défiance, les entreprises en revanche ont nettement amélioré leur image depuis la crise. Sur le plan "social, éthique et responsable", 75% des Français estiment ainsi que les entreprises veillent davantage qu'avant à essayer de produire localement voire à relocaliser, 54% qu'elles tâchent de prendre en compte les valeurs de solidarité, 53% qu'elles se montrent plus soucieuses d’équité et 84% qu'elles essaient autant que possible de développer le télétravail. Sur le plan écologique, 66% des Français pensent que les entreprises ont veillé à réduire leurs déplacements professionnels et 61% qu’elles sont attentives à leur empreinte carbone et au fait de limiter la pollution.

*Sondage réalisé par Odoxa pour Aviva, Challenges et BFMBusiness auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par Internet les 23 et 24 novembre.

Auprès de l’ensemble des Français, la marge d’erreur s’établit, selon le score visé, à plus ou moins 1,4 et 3,1 points.