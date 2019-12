Près de 400 kilos de cannabis retrouvés dans des salades

C'était un type de plantes bien différent qui se cachait dans les salades. Le 18 décembre dernier, à Coulombiers dans la Vienne, le service des douanes de Poitiers a contrôlé un camion frigorifique espagnol sur l'autoroute A10 et a fait une découverte pour le moins surprenante. Près de 373 kg d'herbe de cannabis dissimulés dans des palettes de salades fraîches.Lire aussi Cannabis, cocaïne, héroïne : le palmarès de la drogue en EuropeD'après les douanes, la drogue était conditionnée dans des sachets thermoformés, répartis dans 26 palettes de caisses de salades fraîches. Sa valeur à la revente a été estimée à 3,7 millions d'euros. Les deux chauffeurs du poids lourd, un Espagnol et un Roumain, étaient jugés lundi 23 décembre devant le tribunal correctionnel de Poitiers et ont affirmé ne pas savoir qu'ils transportaient de l'herbe de cannabis, depuis détruite, dans leur chargement. Les quelques tonnes de salades ont été données à des associations caritatives, rapporte La Nouvelle République.Maintenus en détention provisoireLes deux chauffeurs, âgés de 52 et 58 ans, ont été maintenus en détention provisoire. Le procureur du tribunal correctionnel de Poitiers a refusé de les remettre en liberté en l'absence de garanties de représentations. L'un des deux prévenus a demandé un délai pour préparer sa défense. Le procès a été renvoyé au mois de février.Lire aussi Ehud Barak : « Nous sommes aux prémices de la science...