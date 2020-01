Près de 3000 chrétiens sont morts pour leur foi dans le monde en 2019

Le nombre de personnes tuées diminue, mais la situation est toujours très préoccupante pour des centaines de millions de chrétiens dans le monde. Selon l'Index mondial de persécution des chrétiens 2020 établi par l'ONG protestante Portes ouvertes, 2 983 personnes ont été tuées « pour des raisons liées à leur croyance » entre le 1er novembre 2018 et le 31 octobre 2019.Ce chiffre est en baisse de 31 % par rapport à l'année précédente. L'association rappelle cependant qu'il ne concerne que les faits ayant pu être vérifiés. « C'est la partie visible de l'iceberg, explique Patrick Victor, directeur de Portes ouvertes France. Nous l'établissons en faisant un comptage direct d'une part et, quand ce n'est pas possible, en faisant une estimation prudente. Nous savons qu'il est bien plus grand en réalité. »Impossible par exemple d'avoir un chiffre précis pour un pays comme la Corée du Nord, qui figure pourtant une nouvelle fois en tête du classement des pays où la persécution des chrétiens est la plus forte, devant l'Afghanistan, la Somalie, la Libye et le Pakistan. « L'emprise totalitaire du régime sur chaque individu fait de la foi en Dieu un crime contre le régime, raison suffisante pour finir sa vie en camp de travaux forcés », souligne Portes ouvertes. Le Nigeria reste le pays le plus meurtrierLa tendance s'explique en grande partie par la diminution du nombre de chrétiens tués au Nigeria, pays qui reste le plus meurtrier pour cette population. Au moins 1 350 personnes ont péri à cause de leur foi au Nigeria. En cause, l'extrémisme islamique, principal mécanisme de persécution des chrétiens dans le monde », comme le souligne Claire Lacroix, responsable de l'information pour Portes ouvertes.Il se manifeste au Nigeria par les attaques du groupe djihadiste Boko Haram mais aussi les offensives menées par l'ISWAP, affilié à Daech, et par les éleveurs peuls. Ces derniers ont changé de ...