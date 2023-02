Près de 3 milliards d'euros de financements "relance" accordés aux entreprises

Les prêts participatifs et obligations "relance", lancés en mai 2021, ont permis de soutenir 800 entreprises pour un total de près de 3 milliards d'euros distribués, a indiqué jeudi le ministère de l'Économie.

Associés au dispositif, les assureurs rallongeront d'un milliard d'euros l'enveloppe de 1,7 milliard initialement prévue pour financer les seules obligations relance, est-il également précisé dans le communiqué de Bercy.

Selon le ministère, "à fin janvier 2023, 1,74 milliard d'euros de prêts participatifs relance (PPR) et 1,21 milliard d'euros d'obligations relance ont déjà été consentis", sur une enveloppe initiale de 11 milliards d'euros pour les PPR.

"Au total, ces dispositifs ont permis de soutenir 800 entreprises - 573 petites et moyennes entreprises (de 10 à 249 salariés, NDLR) et 227 entreprises de taille intermédiaire" (250 à 5.000 salariés).

Les PPR, d'une durée de huit ans et qui doivent généralement commencer à être remboursés au bout de quatre, sont considérés comme des quasi-fonds propres et ont été lancés pour permettre aux entreprises fragilisées par la crise sanitaire d'investir et d'embaucher. Ils sont garantis à 90% par l'État.

Les obligations, à destination des grosses PME et ETI, d'une durée égale à huit ans, sont remboursables entièrement avant la fin 2023.

Selon Bercy, les principaux bénéficiaires de ces dispositifs "relance" sont les entreprises de l'industrie manufacturière, du commerce et des activités scientifiques et techniques.

Initialement censée s'arrêter au 30 juin 2022, la distribution des PPR a été prolongée jusqu'à la fin de l'année 2023.

Ces prêts ont connu un démarrage poussif, avec seulement 725 millions d'euros empruntés par les entreprises à la mi-mars 2022. A la même époque, moins de 200 millions d'obligations relance avaient été octroyées.

Au vu des chiffres publiés jeudi par Bercy, "les obligations et prêts participatifs Relance ont démontré leur utilité pour renforcer le bilan des PME et ETI en cette période de tensions sur les prix et les approvisionnements", a commenté le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, cité dans le communiqué.