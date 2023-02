Près de 3 milliards d'euros de financements "relance" accordés aux entreprises

Les prêts participatifs et obligations "relance", lancés en mai 2021, ont permis de soutenir 800 entreprises pour un total de près de 3 milliards d'euros distribués, a indiqué jeudi le ministère de l'Économie.

Les prêts participatifs relance (PPR), d'une durée de huit ans et qui doivent généralement commencer à être remboursés par les entreprises au bout de quatre ans, ont été lancés pour permettre aux entreprises fragilisées par la crise sanitaire d'investir et d'embaucher. Ils sont garantis à 90% par l'État.

Par ailleurs, un fonds "Obligations relance" avait été mis en place en 2021 pour permettre à des investisseurs d'acquérir des obligations auprès de grosses PME et ETI, d'une durée égale à huit ans, afin de soutenir celles-ci financièrement. Ces titres sont remboursables entièrement avant la fin 2023.

Les PPR n'ont pas connu le même succès que les obligations relance.

Selon le ministère, "à fin janvier 2023, 1,74 milliard d'euros de prêts participatifs relance (PPR) et 1,21 milliard d'euros d'obligations relance ont déjà été consentis".

618 millions de PPR et 465 millions d'obligations supplémentaires, qui font l'objet d'un préaccord entre entreprises et financeurs, devraient bientôt s'ajouter au total.

Or une enveloppe de 11 milliards d'euros pour les PPR avait initialement été prévue. Elle a donc été pour l'instant largement sous-utilisée. Initialement censée s'arrêter au 30 juin 2022, la distribution des PPR a d'ailleurs été prolongée jusqu'à la fin de l'année 2023.

Concernant les obligations relance, les investisseurs - presque exclusivement des assureurs - vont rallonger d'un milliard d'euros l'enveloppe de 1,7 milliard d'euros prévue au départ pour financer ce dispositif, selon le communiqué de Bercy.

"L'intégralité des 1,7 milliard apportés par les investisseurs devrait être utilisée d'ici la fin du premier trimestre", a souligné auprès de l'AFP Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs, selon qui cette rallonge doit ainsi permettre de "financer des projets jusqu'à l'échéance du dispositif", fixée au 31 décembre 2023.

Au total, les PPR et les obligations relance ont permis de soutenir 800 entreprises, soit 573 petites et moyennes entreprises (de 10 à 249 salariés) et 227 entreprises de taille intermédiaire (250 à 5.000 salariés).

22% des sommes mobilisées via les deux dispositifs relance ont bénéficié à des entreprises de l'industrie manufacturière, 18% au secteur du commerce et 16% aux activités scientifiques et techniques, selon les chiffres du ministère.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, cité dans le communiqué, a estimé jeudi que "les obligations et prêts participatifs Relance ont démontré leur utilité pour renforcer le bilan des PME et ETI en cette période de tensions sur les prix et les approvisionnements".