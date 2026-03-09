 Aller au contenu principal
Près de 2000 fans de Chelsea attendus à Paris
information fournie par So Foot 09/03/2026 à 11:24

En attendant de voir Londres, ça ne sera pas la dèche à Paris malgré plus de 1984 supporters. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea pour le huitième de finale aller de Ligue des champions. 2000 supporters londoniens sont attendus au Parc des Princes , rapporte L’Équipe .

De quoi éteindre les supporters parisiens ? On verra, mais dans la rue, les forces de l’ordre ne sont pas inquiètes. Il n’y a aucun antécédent entre les fans des deux clubs. La Direction nationale de lutte contre l’hooliganisme reste, quant à elle, prudente, classant cette rencontre à 3 sur 5 sur l’échelle de vigilance .…

EA pour SOFOOT.com

