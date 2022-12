Près de 200 syndicats, partis et associations en campagne pour "reconquérir" les services publics

Rassembler des forces associatives, syndicales et politiques pour "reconquérir" les services publics: c'est le pari du collectif Nouvel Elan pour nos services publics, qui lance jeudi une campagne de mobilisation censée culminer en mai avec une manifestation nationale à Lure (Haute-Saône).

"Pourquoi et comment organiser et mobiliser, ensemble, pour les services publics de demain?": tel est le thème de la première réunion publique du collectif, prévue jeudi soir à Paris.

Plus concrètement, ses 181 membres espèrent transposer au niveau national les mobilisations locales qui ont permis de sauver des services publics menacés de fermeture.

"Ce qu'on souhaite, c'est réussir à mettre en mouvement les élus, les personnels et les usagers" du service public, explique à l'AFP Michel Jallamion, un contrôleur des finances publiques qui pilote l'initiative.

Formé de membres marqués à gauche de l'échiquier politique (EELV, La France insoumise, Attac, CGT, Solidaires...), le collectif s'inscrit clairement dans l'opposition à la politique du président Emmanuel Macron.

Si le chef de l'Etat loue les mérites des agents publics depuis la pandémie de Covid-19, "il a continué à fermer des hôpitaux, des urgences, des gares", déplore Michel Jallamion.

A court terme, l'ambition du collectif est donc de "créer le débat sur les services publics au niveau national", avance-t-il.

Ensuite, la campagne de mobilisation doit connaître son "point d'orgue" lors d'une manifestation nationale à Lure le 13 mai 2023.

Un "appel national" en six langues, signé par les 181 membres du collectif, circule déjà en ligne.

Les signataires y affirment leur ambition "de converger pour reconquérir nos services publics afin de faire de la lutte pour leur défense, leur développement et leur démocratisation un combat central pour les décennies à venir".

"Nous appelons les usagers, les personnels et les élus (...) à faire oeuvre commune en exigeant ensemble des politiques publiques qui répondent aux enjeux de ce siècle", poursuivent les signataires de l'appel.

Parmi ces enjeux figurent notamment "la lutte contre le chômage et le réchauffement climatique", la fin de "l'austérité" et de la "gabegie financière" que constituent selon eux "les privatisations et les externalisations".

"Le message, c'est qu'il faut qu'on passe de la défensive à l'offensive si on ne veut pas que demain il n'y ait plus de services publics en France", résume Michel Jallamion.