Près de 10,5 millions de téléspectateurs sur TF1 et France 2 pour l'interview de Macron

Près de 10,5 millions de téléspectateurs ont suivi dimanche soir l'interview du président Emmanuel Macron aux JT de 20h00 de TF1 et France 2, selon les chiffres publiés lundi par Médiamétrie.

Cette interview a attiré 5,68 millions de téléspectateurs sur TF1 (27,1% de part d'audience) et 4,8 millions sur France 2 (22,9% de part d'audience).

Fin juillet, plus de 7,5 millions de téléspectateurs avaient suivi l'interview du chef de l'Etat, réalisée en duplex de Nouméa pour les JT de 13H de TF1 et France 2 (plus quelque 700.000 téléspectateurs devant les quatre chaînes d'information en continu).

Mi-mai, un peu plus de six millions de téléspectateurs avaient regardé son interview au journal de 20H de TF1.

Le 22 mars, en pleine contestation de la réforme des retraites, sa précédente intervention, aux JT de 13H de TF1 et France 2, avait attiré un total de 11,5 millions de téléspectateurs (en comptant les chaînes info).

Et en 2022, l'interview du 14 juillet du président, diffusée sur TF1 et France 2, avait rassemblé un total de 6,7 millions de téléspectateurs.