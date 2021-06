Près de 10.000 tonnes de médicaments triés par les usagers en 2020

Les particuliers ont rapporté environ 9.950 tonnes de médicaments non utilisés aux pharmacies en 2020, une quantité en baisse pour la 4e année consécutive, en raison notamment du recul de la consommation de médicaments.

Selon l'éco-organisme Cyclamed, qui publie son bilan mardi, la quantité de médicaments non utilisés qui sont rapportés continue de diminuer, passant à 149 grammes par habitant en 2020, soit une baisse de 7% en un an.

Cette baisse est liée au recul des ventes de médicaments (-4% en 2020), fait valoir Cyclamed, qui y voit un nouveau comportement des professionnels de santé "en faveur de son bon usage par les patients".

Pendant les confinements, les Français ont en outre été invités à suspendre leurs dépôts.

La séparation des emballages en carton et notices (à jeter en bac jaune, avec le tri sélectif) et des médicaments eux-mêmes (à rapporter à la pharmacie), de plus en plus ancrée dans les esprits, participe aussi à ce repli.

Les territoires d'Outre-Mer (hors Martinique) ont, à l'inverse, enregistré une croissance des quantités collectées de l'ordre de 10% sur un an, correspondant à une meilleure connaissance du dispositif, via diverses actions de sensibilisation.

Selon un sondage BVA réalisé en février et mars pour Cyclamed, près de 9 Français sur 10 déclarent déposer leurs médicaments non utilisés chez le pharmacien.

Les médicaments sont in fine regroupés par les grossistes-répartiteurs pour être incinérés, à des fins énergétiques.