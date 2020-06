Près de 10.000 contrôles de demandes d'activité partielle ont déjà été initiées depuis un mois

Le ministère du Travail a déjà atteint 20% de son objectif de plus de 50.000 contrôles de demande d'activité partiel d'ici à la fin de l'été, révèle RTL .

Plus d'un million d'entreprises ont sollicité une autorisation de chômage partiel pour plus de 12,4 millions de salariés (illustration). ( AFP / MARTIN BUREAU )

Avec la crise sanitaire et économique du Covid-19, plus d'un million d'entreprises ont sollicité une autorisation de chômage partiel pour plus de 12,4 millions de salariés , qui ont ainsi pu bénéficier d'une garantie de 84% du salaire net (100% au niveau du Smic), que l'Etat et l'assurance chômage remboursent intégralement aux employeurs dans la limite de 4,5 Smic.

Face à l'urgence de la crise, les délais d'instruction des demandes d'activité partielle ont été considérablement réduits à 48 heures pour assurer la trésorerie des entreprises. Mais "compte tenu de l'importance du soutien financier apporté par les pouvoirs publics" aux entreprises, le gouvernement avait rapidement prévenu que des contrôles seraient effectués pour détecter les fraudes ou les erreurs. Ainsi, depuis le mois dernier, 10.000 contrôles de demandes d'activité partielle ont déjà été initiés , révèle mercredi 24 juin RTL . Soit 20% de l'objectif de 50.000 contrôle d'ici la fin de l'été fixé par le ministère du Travail.

Jusqu'à 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende

Les inspecteurs du travail et les Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) sont chargés de traquer les demandes de remboursement intentionnellement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés, l'absence de lien entre chômage partiel et coronavirus, les emplois fictifs pour toucher plus d'aides ou encore le télétravail pendant la période chômée.

Les Direccte devront "distinguer entre les entreprises qui, de bonne foi, ont fait des erreurs lorsqu'elles ont renseigné leurs demandes d'indemnisation, et celles qui ont fraudé", avait prévenu le mois dernier le ministère du Travail. Dans le premier cas, il est demandé "d'engager un dialogue avec l'entreprise en vue d'une régularisation à l'amiable" et "la situation financière de l'entreprise sera prise en compte dans les modalités de remboursement".

Dans les cas de fraudes avérés, des sanctions pénales, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amendes, et administratives, remboursement des aides et exclusion du bénéfice des aides jusqu'à 5 ans, pourront être prononcées.