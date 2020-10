Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premiership : Exeter champion d'Angleterre Reuters • 24/10/2020 à 22:59









Premiership : Exeter champion d'Angleterre par Adonis Vesin (iDalgo) Champion d'Europe puis champion d'Angleterre. Exeter réalise une incroyable fin de saison 2020. Après le Racing (31-27), c'est au tour des London Wasps de plier l'échine face au club du sud-ouest du Royaume (19-13). À Twickenham, Henry Slade a été le premier à franchir la ligne d'essai (7-3, 17e), imité par la guêpe Jacob Umaga (7-10, 30e). Joe Simmonds a encore déroulé au pied (14 points à 100 %) pour offrir aux Chiefs son deuxième titre national, après celui obtenu en 2017. Le sextuple vainqueur (1990, 1997, 2003, 2004, 2005, 2008) n'a pas réussi son coup sur une ultime pénal'touche à 16-13 dans les dernières minutes de la partie.

