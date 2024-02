Premières annonces de la FIFA pour la Coupe du monde 2026

Nostalgiques de la Coupe du monde 2022 ? Vous êtes au bon endroit.

On savait que le Mondial 2026 se déroulerait au Canada, aux États-Unis et au Mexique. On savait aussi que pour la première fois de l’Histoire, quarante-huit équipes se défieront pour s’en aller succéder à l’Argentine de Leo Messi. Ce dimanche, comme le rapporte l’AFP, la FIFA a fait de nouvelles annonces pour les plus impatients.…

AC pour SOFOOT.com