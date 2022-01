Première visite d'un président israélien aux Emirats arabes unis

Le président israélien Isaac Herzog a entamé dimanche une visite de deux jours aux Emirats, une première, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement entre l'Etat hébreu et ce pays arabe du Golfe depuis la normalisation de leurs relations en 2020.

Invités par le prince héritier d'Abou Dhabi et dirigeant de facto du pays, Mohammed ben Zayed, M. Herzog et son épouse Michal sont arrivés dans la capitale émiratie vers 12H00 (08H00 GMT).

Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, avec lequel il a immédiatement tenu une "réunion de travail", selon un communiqué du bureau de M. Herzog.

Les Emirats arabes unis et Bahreïn ont été les premiers pays arabes du Golfe à normaliser publiquement leurs relations avec Israël en septembre 2020, sous l'impulsion de Donald Trump, alors président des Etats-Unis.

Cette visite est la deuxième d'un haut responsable israélien après la rencontre entre Mohammed ben Zayed et le Premier ministre Naftali Bennett en décembre pour "approfondir la coopération dans tous les domaines".

Les deux hommes s'étaient notamment entretenus du dossier nucléaire iranien, inquiétude commune d'Israël et des monarchies arabes du Golfe.

En novembre, les deux pays et Bahreïn avaient mené des manoeuvres navales pour "améliorer (leurs) capacités collectives de sécurité maritime, l'Iran étant régulièrement accusé de mener des opérations hostiles dans les eaux du Golfe.

M. Herzog, dont la fonction en Israël est essentiellement cérémonielle, s'est dit "ravi de l'accueil émirati" pour cette "première visite d'un président israélien aux Emirats".

A son départ d'Israël, M. Herzog avait évoqué une visite "historique", affirmant apporter "un message de paix pour toute la région", selon son bureau.

A handout picture obtained from the Israeli Government Press Office (GPO) shows the United Arab Emirates' Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan (2nd R) meeting with Israel's President Isaac Herzog (2nd L) and First Lady Michal upon their arrival in the Emirati capital Abu Dhabi on January 30, 2022. This is the first Israeli presidential visit to the UAE since diplomatic relations were established between the two countries in 2020. The UAE signed a landmark US-brokered deal in September 2020 to formalise relations with Israel, in the first such agreement by a Gulf Arab state and only the third by any Arab country, before Bahrain followed suit and then Morocco. ( Service de presse du gouvernement israélien (GPO) / Amos Ben GERSHOM )