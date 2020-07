Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Première victoire en Moto GP pour Fabio Quartararo Reuters • 19/07/2020 à 14:50









Première victoire en Moto GP pour Fabio Quartararo par Florian Burgaud (iDalgo) Il tient enfin sa victoire en catégorie reine. Un an après son arrivée dans le grand monde de la Moto GP, le pilote Niçois Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) remporte son premier Grand Prix sur la piste de Jerez, en Andalousie. Parti en pole position mais dépassé par Marc Marquez, Maverick Viñales et Jack Miller dans les premiers tours, il a su profiter de la grosse erreur du premier, sorti du tracé après quatre tours. Reparti en 14e position, le champion du monde en titre, en train de réaliser une remontée incroyable vers la deuxième place, s'est crashé à quatre boucles de l'arrivée. Pendant ce temps-là, Fabio Quartararo se baladait sur le circuit espagnol. Viñales et Andrea Dovizioso terminent sur le podium, Johann Zarco 11e. Luca Marini s'impose en Moto 2, Luca Granado en Moto 3 et Albert Arenas en Moto E.

