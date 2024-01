Première pour Nadir et des surprises pour l’OM face à Thionville

Nouvelle année, et nouvelle tête.

Gennaro Gattuso l’avait teasé en conférence de presse, et a tenu promesse : à l’heure d’affronter Thionville-Lusitanos (N3), le champion du monde 2006 a décidé de lancer Bilal Nadir dans le grand bain. Entré en jeu plusieurs fois cette saison, le Niçois va connaître sa première titularisation avec l’OM, à 20 ans. Et ce n’est pas la seule surprise concoctée par Gennaro Gattuso, privé des joueurs partis à la CAN (Ngapandouetnbu, Mbemba, Gueye, Harit, Ounahi, Ndiaye, Sarr) mais aussi de Rongier et Correa.…

AHD pour SOFOOT.com