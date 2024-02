Première manche pour l'Inter

Sérieuse et beaucoup plus tranchante que l'Atlético, l'Inter l'a logiquement emporté (1-0) face à son adversaire du soir et abordera la manche retour à Madrid avec un léger avantage. Soirée noire en revanche pour les Français, puisque Marcus Thuram et Antoine Griezmann sont sortis sur blessure.

Inter 1-0 Atlético Madrid

But : Arnautović (79 e ) pour l’Inter

Il fallait forcément une grande équipe pour faire tomber l’Atlético, jusque-là invaincu cette saison en Ligue des champions. Après son parcours jusqu’en finale l’an dernier, où l’Inter avait déjà démontré avoir les armes pour justifier sa place, la formation de Simone Inzaghi donne l’impression d’avoir encore progressé. Lors de cette manche aller à San Siro, elle n’a rien donné à son adversaire et pris une petite option en ayant remporté cette première manche grâce à un but de Marko Arnautović. Une neuvième victoire consécutive pour l’Inter qui a remporté tous ses matchs en 2024.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com