 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Première liste, premiers choix pour le nouveau sélectionneur de l'Algérie
information fournie par So Foot 17/09/2026 à 18:10
Ajouter Boursorama à vos sources

Première liste, premiers choix pour le nouveau sélectionneur de l'Algérie

Première liste, premiers choix pour le nouveau sélectionneur de l'Algérie

Un peu de sang neuf. Ce jeudi après-midi, le nouveau sélectionneur algérien, Brahim Hemdani, a présenté sa première liste à la tête des Fennecs . Son curriculum vitae de coach se résume aux moins de 20 et 21 ans du pays ainsi qu’à trois années passées en National 1 , sur le banc du Marignane-Gignac FC (club de banlieue marseillaise) mais ça ne l’empêche pas de faire des choix forts.

Embed x.com…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Bleuettes sorties en huitièmes de la Coupe du monde U20
    Les Bleuettes sorties en huitièmes de la Coupe du monde U20
    information fournie par So Foot 17.09.2026 17:50 

    Retour à la maison. La Coupe du monde U20, c’est fini pour la France. Les Bleuettes ont perdu ce jeudi après-midi face au Canada (3-1) . Le parcours s’arrête précipitamment pour une équipe qui avait terminé première de son groupe avec deux victoires contre le Ghana ... Lire la suite

  • Barça-Atlético, choc des demies de la Supercoupe d'Espagne
    Barça-Atlético, choc des demies de la Supercoupe d'Espagne
    information fournie par So Foot 17.09.2026 17:43 

    Julián Alvarez va jouer pour qui ? Après avoir disputé six des sept dernières éditions en Arabie saoudite, la Supercoupe d’Espagne se rapproche (un tout petit peu) du pays. C’est en Turquie que va être disputée la compétition. Et le tirage est déjà connu. Barça-Atlético ... Lire la suite

  • Mohamed Ouahbi défend Ez Abde après la polémique du t-shirt
    Mohamed Ouahbi défend Ez Abde après la polémique du t-shirt
    information fournie par So Foot 17.09.2026 17:40 

    Sur un fil. Après avoir dévoilé la liste des Lions de l’Atlas pour la trêve internationale de septembre, le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a été interrogé sur la polémique entourant Abde Ezzalzouli. Lundi, l’international marocain avait été la cible de nombreux ... Lire la suite

  • Un homme nettoie un camping-car de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) dans le paddock du circuit du Nürburgring
    Automobile: Le rallye d'Arabie saoudite supprimé du championnat du monde WRC en raison du conflit au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 17.09.2026 17:24 

    La Fédération ‌internationale de l'automobile (FIA) a annoncé jeudi l'annulation ​du rallye d'Arabie saoudite en tant que dernière manche du championnat du monde des ​rallyes WRC en raison des tensions au Moyen-Orient. Le rallye d'Italie, ​prévu en Sardaigne ⁠du ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank