Première liste, premiers choix pour le nouveau sélectionneur de l'Algérie
Un peu de sang neuf. Ce jeudi après-midi, le nouveau sélectionneur algérien, Brahim Hemdani, a présenté sa première liste à la tête des Fennecs . Son curriculum vitae de coach se résume aux moins de 20 et 21 ans du pays ainsi qu’à trois années passées en National 1 , sur le banc du Marignane-Gignac FC (club de banlieue marseillaise) mais ça ne l’empêche pas de faire des choix forts.
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