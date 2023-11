Première greffe d'un oeil complet aux Etats-Unis -- sans rétablir la vue

Le Dr. Eduardo Rodriguez de NYU Langone Health opère Aaron James, lors de la première greffe d'un oeil complet réalisée sur un patient humain, à New York en mai 2023 ( NYU Langone Health / Joe CARROTTA )

C'est une première mondiale porteuse d'espoir pour les personnes ayant perdu l'usage d'un oeil: des chirurgiens américains ont annoncé jeudi avoir réalisé la première greffe d'un oeil complet sur un patient, qui n'a toutefois pas recouvré la vue -- en tout cas pour le moment.

Un peu plus de cinq mois après l'opération, l'oeil du patient montre toujours des signes de très bonne santé, y compris un flux sanguin jusqu'à la rétine. Des résultats qui laissent les experts "stupéfaits", a déclaré lors d'une conférence de presse le Dr. Eduardo Rodriguez, qui a dirigé la procédure.

"Il y a des millions d'individus qui ont perdu la vue, et nous n'affirmons pas que nous allons résoudre cela aujourd'hui", a déclaré le chirurgien. "Mais nous en sommes sans aucun doute un peu plus près".

L'opération a duré environ 21 heures, et a été réalisée fin mai par une équipe de l'hôpital universitaire new-yorkais NYU Langone Health.

En plus de l'oeil gauche et de son orbite, les chirurgiens ont également greffé le nez, les lèvres et d'autres tissus du visage prélevés sur un donneur.

Le patient receveur, Aaron James, a été victime en 2021 d'un accident du travail qui aurait pu lui coûter la vie, son visage ayant alors touché une ligne électrique à haute tension.

Comme il devait, quoiqu'il arrive, prendre des immunosuppresseurs pour éviter le rejet des greffes réalisées sur son visage, cet ancien militaire était un candidat idéal pour tenter la greffe d'un oeil.

- "Enorme avancée" -

Aaron James, dont l'oeil droit fonctionne toujours normalement, est apparu durant la conférence de presse à visage entièrement découvert, son oeil gauche fermé sous sa paupière (qu'il ne peut encore bouger naturellement).

"Que je puisse voir ou non, c'est comme ça", a-t-il dit, en remerciant le donneur et sa famille. "Il faut commencer quelque part, et j'espère que cela va initier quelque chose que l'on pourra améliorer pour le prochain patient."

"Je peux de nouveau sentir, manger", a-t-il raconté à l'AFP, ajoutant qu'il avait de nouveau envie de "sortir en public". "Pour la première fois en un an et demi, j'ai pu embrasser ma femme".

Se pourrait-il que l'oeil greffé retrouve la vision par la suite?

Aaron James, qui a reçu la première greffe d'un oeil complet, et sa femme à New York après l'opération, sur une photo transmise par NYU Langone Health ( NYU Langone Health / Handout )

"En médecine, on n'aime jamais dire jamais", a répondu Vaidehi Dedania, spécialiste de la rétine à NYU Langone Health. "Nous allons continuer à le suivre, et voir comment les choses évoluent. Mais nous avons beaucoup d'espoir."

"Une grande partie de la rétine est préservée, et nos tests montrent qu'elle est capable de générer un signal", a-t-elle détaillé.

Les médecins ne s'attendaient pas à de si bons résultats, et une équipe a été formée en urgence pour explorer les différentes pistes qui pourraient permettre de rétablir la vue.

Aaron James, qui avait conscience que cette opération pouvait n'avoir pour lui qu'un bénéfice esthétique, a aujourd'hui pu retourner vivre dans l'Arkansas avec sa femme et sa fille, et revient à New York chaque mois pour des rendez-vous de suivi.

Il s'agit d'une "réussite remarquable", qui marque une étape importante vers "le but ultime de restaurer la vision", a commenté pour l'AFP Daniel Pelaez, professeur associé d'ophtalmologie à l'Université de Miami.

"C'est une énorme avancée", a abondé la chirurgienne Kia Washington, qui travaille depuis 10 ans sur cette problématique à l'Université du Colorado. "Tellement de gens doutaient encore" qu'une telle greffe "était possible chez l'humain."

- Connexion nerveuse -

La principale difficulté d'une greffe d'oeil est d'arriver à rétablir la transmission d'informations vers le cerveau via le nerf optique. Celui-ci est en effet coupé chez le patient comme chez le donneur pour réaliser la greffe.

Par le passé, des greffes d'yeux entiers avaient déjà été réalisés sur de petits animaux, dont la vision a au moins partiellement été restaurée dans certains cas, a expliqué la chirurgienne Kia Washington.

Mais réussir à y parvenir chez l'humain réclamera de combiner "beaucoup de méthodes différentes", selon elle. Parmi celles citées par la spécialiste comme de futures pistes: la thérapie génique, l'utilisation de cellules souches, ou encore la préparation du cerveau du receveur via des stimulations électriques.

Dans le cas d'Aaron James, des cellules souches issues de la moelle épinière du donneur ont également été injectées dans le nerf optique du patient, dans l'espoir d'améliorer sa régénération.

Sera-t-il possible d'un jour donner la vue à une personne aveugle de naissance grâce à une greffe? Il s'agit d'un horizon encore lointain, répond Kia Washington. Mais "je pense que oui, cela arrivera dans les décennies qui viennent."