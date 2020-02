Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Première défaite pour l'Irlande en Angleterre Reuters • 23/02/2020 à 18:33









Première défaite pour l'Irlande en Angleterre par Matthieu Cointe (iDalgo) La France est la dernière équipe à pouvoir prétendre au Grand Chelem. L'Irlande a concédé sa première défaite du tournoi des 6 Nations contre l'Angleterre ce dimanche à Twickenham (24-12). Le XV du trèfle n'a jamais donné l'impression de se révolter dans un match décevant par rapport au standing des deux équipes. Jonathan Sexton a été coupable d'une énorme bourde pour laisser Ford aplatir dans son camp en début de rencontre. À la mi-temps, le score était de 17 à 0 pour les Anglais. Daly et Cowan-Dickie ont aussi marqué. Le XV de la Rose manque le bonus offensif d'un essai et s'empare de la deuxième place du tournoi avec 9 points. Les Irlandais laissent l'Équipe de France prendre seule la tête du classement et passent troisième.

