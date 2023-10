Première convocation pour Gouiri avec l’Algérie

Aussitôt dit, aussitôt fait.

« Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne. Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire. » Il l’avait annoncé il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux, Amine Gouiri va tout de suite être mis à l’épreuve. Ces prochains jours, les soldats de Djamel Belmadi affronteront le Cap-Vert et l’Égypte lors de deux matches amicaux, et le sélectionneur de l’Algérie a déjà fait appel à l’attaquant du Stade Rennais.…

MD pour SOFOOT.com