Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Première contamination au nouveau coronarivus en Grèce Reuters • 26/02/2020 à 15:42









PREMIÈRE CONTAMINATION AU NOUVEAU CORONARIVUS EN GRÈCE ATHENES (Reuters) - Le ministère grec de la Santé a annoncé mercredi qu'un premier cas de contamination au coronavirus apparu en Chine avait été détecté dans le pays. Il s'agit d'une femme de 38 ans récemment rentrée du nord de l'Italie. Elle a été placée sous surveillance étroite, mais son état n'inspire aucune inquiétude. "Elle est en bonne santé", a précisé le professeur Sotiris Tsiodras, du ministère de la Santé, lors d'un point de presse. Une enquête épidémiologique est en cours pour identifier les personnes qui ont été en contact avec elle. Dix à quinze ont d'ores et déjà été placées en quarantaine, a indiqué une source au ministère de la Santé. "Le premier cas de coronavirus a été confirmé dans notre pays. Nous nous y attendions et nous y sommes absolument préparés", a dit le ministre de la Santé, Vassilis Kikilias. (Renee Maltezou; version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.