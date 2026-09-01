Première aventure à l'étranger pour Lilian Brassier

Le vent souffle en Bretagne. Lilian Brassier quitte le Stade rennais pour poser ses valises à l’Eintracht Francfort . Le défenseur central de 26 ans s’est engagé jusqu’en 2031 avec le club allemand, qui a déboursé plus de neuf millions d’euros pour s’attacher ses services. Une somme qui pourrait grimper jusqu’à 12 millions grâce aux bonus .

Un air de déjà vu ?

Après 161 apparitions en Ligue 1, l’ancien Brestois quitte donc l’Hexagone pour la première fois de sa carrière. Arrivé à Rennes en janvier 2025, après avoir porté les couleurs de Brest puis de l’OM, le défenseur central avait trouvé en Bretagne un peu de calme après une demi-saison franchement agitée sur la Canebière. Avec 41 matchs disputés sous le maillot rouge et noir , il avait réussi à remettre sa carrière sur les rails.…

AC pour SOFOOT.com