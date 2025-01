Premier test pour le gouvernement Bayrou face à une motion de censure à l'Assemblée

Le Premier ministre François Bayrou s'exprime devant les députés à l'Assemblée nationale à Paris, le 15 janvier 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le gouvernement de François Bayrou verra-t-il le printemps? Il devra en tout cas faire face jeudi à une première épreuve avec l'examen à l'Assemblée nationale d'une motion de censure qui, même si elle ne devrait in fine pas être adoptée, permettra de clarifier la position des socialistes.

A peine vieux de trois semaines, le gouvernement n'a pas demandé symboliquement la confiance de l'Assemblée, mardi après le discours de politique générale du Premier ministre. Comme son prédécesseur, il y est privé de majorité.

En retour, les élus de La France insoumise, qui ne cessent de réclamer la démission d'Emmanuel Macron, ont déposé une motion de censure, la 150e de la Ve République.

Le texte est également signé par des députés communistes et écologistes. Mais par aucun socialiste.

Au PS, malgré de longues discussions, la décision de voter ou non la motion de censure a finalement été repoussée... à jeudi.

Après moult tergiversations et hésitations, les 66 élus socialistes devront déterminer si les concessions du gouvernement, notamment l'annonce d'une négociation entre partenaires sociaux sur la question des retraites pour réviser la réforme de 2023, seront suffisantes pour arracher leur non-censure.

"Les instances du Parti socialiste et du groupe à l'Assemblée se réuniront d'ici le débat de censure", prévu à partir de 15h00, a indiqué à l'AFP la direction du parti mercredi soir.

Le vote de cette motion de censure spontanée est prévu vers 17h30 et le résultat devrait être connu vers 18h00.

"Il faut absolument que les socialistes n'aient qu'une seule position. Sinon on envoie au gouvernement le signal qu'il peut faire du shopping chez nous et on envoie à Jean-Luc Mélenchon le signal qu'il peut faire du shopping chez nous. Il faut que le groupe vote comme un seul homme", plaide un député PS.

- Le compte n'y est pas -

"Les socialistes se sont ridiculisés et ont entaché la crédibilité du Nouveau Front populaire. Mais je pense qu'ils vont pencher vers la censure. La vie politique est binaire: si on ne vote pas la censure on est dans le soutien au gouvernement", estime pour sa part le coordinateur national de LFI Manuel Bompard, qui défendra la motion de censure pour les Insoumis dans l'hémicycle.

"Le compte n'y était pas à l'Assemblée nationale, ni hier, ni encore aujourd'hui aux questions au gouvernement", a mis en garde mercredi le chef des sénateurs socialistes Patrick Kanner.

François Bayrou venait d'annoncer qu'il soumettrait un nouveau projet de loi sur les retraites au Parlement en cas de "progrès" entre les partenaires sociaux, et même "sans accord général".

Autre geste de François Bayrou: l'abandon des 4.000 suppressions de postes dans l'Education nationale prévues par son prédécesseur, Michel Barnier, renversé par une censure de l'Assemblée début décembre.

Le vote de jeudi servira surtout à clarifier les rapports de force à gauche, et le positionnement du PS vis-à-vis du gouvernement Bayrou, à l'approche des échéances décisives des budgets de l'Etat et de la sécurité sociale.

En effet, au Rassemblement national, les cadres du parti ont déjà indiqué que leurs députés n'entendaient pas voter la motion de censure déposée par LFI. Impossible alors pour cette dernière d'atteindre les 288 voix nécessaires à son adoption.

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée à Paris, le 15 janvier 2024 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Stéphane Lenormand, président du groupe indépendant Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer), a par ailleurs indiqué à l'AFP que ses troupes ne la voteraient pas.

"On va attendre le projet de loi de finances et celui sur la Sécurité sociale. On n'exclut pas sur ces deux rendez-vous de prendre une position différente", a-t-il prévenu.

L'Assemblée nationale reprendra le 3 février l'examen du projet de budget 2025 de la Sécurité sociale (PLFSS), texte sur lequel le gouvernement Barnier était tombé début décembre