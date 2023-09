information fournie par So Foot • 04/09/2023 à 11:12

Premier match au Brésil pour Dimitri Payet

« Payé » déjà adopté.

Le parcage visiteur où se trouvaient les supporters de Vasco da Gama a pu crier à la gloire de sa nouvelle recrue française lorsque celle-ci est entrée en jeu au retour des vestiaires. 45 minutes ont permis à Dimitri Payet de se mettre en évidence, malgré un certain manque de rythme. Mené au score, Vasco est parvenu à ramener un nul de Bahia (1-1), mais reste dix-huitième du classement et ne se rapproche pas de son adversaire de dimanche, seizième avec cinq points d’avance. L’ancien Marseillais aurait même pu être le héros de la soirée en délivrant une passe – décisive – que Jair n’a pas su transformer en but dans les derniers instants.…

EL pour SOFOOT.com