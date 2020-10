Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : West Bromwich Albion toujours à la recherche d'un succès Reuters • 26/10/2020 à 20:49









Premier League : West Bromwich Albion toujours à la recherche d'un succès par Pierre Sarniguet (iDalgo) Après six journées, les Baggies de West Bromwich sont toujours en quête d'un premier succès en Premier League cette saison. En déplacement à Brighton, les bleus et blancs n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 1/1. Ce sont les locaux qui ont trouvé les premiers l'ouverture grâce à un but casquette contre son camp de Livermore (40') avant que Ahearne-Grant n'égalise à la 83e minute. Ce résultat n'arrange aucune des deux équipes qui restent engluées dans le bas du classement. Brighton est 16e, West Bromwich Albion 17e après six journées.

