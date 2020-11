Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier League : Southampton régale Reuters • 06/11/2020 à 23:08









Premier League : Southampton régale par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le club de la côte sud de l'Angleterre est intenable. Ce soir, il s'est offert Newcastle pour monter sur la première marche du podium de Premier League. Ce succès 2/0 a été acquis grâce Adams (7e) et Armstrong (82e) permettant aux Saints de prendre 9 points sur les 9 derniers disponibles. Plus tôt dans la soirée, Brighton et Burnley se sont quittés sur un match nul 0/0 dans ce match entre deux équipes qui vont lutter pour le maintien cette saison. Burnley court donc toujours après son premier succès de l'exercice 2020/2021.

