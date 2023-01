Premier League : Riyad Mahrez et Manchester City renversent Tottenham

Mené de deux buts à la pause face à un Tottenham assassin, Manchester City, dauphin d'Arsenal, a haussé le ton pour écœurer son hôte (4-2) grâce à un Riyad Mahrez omniprésent.

Manchester City 4-2 Tottenham Hotspur

Comme Mahrez en carême

Un feu d'artifice, une pluie de buts, des retournements de situation et du suspense à souhait : comme la saison passée , ce City-Tottenham a offert ce que la Premier League offre de mieux, ce jeudi soir. Mais cette fois, le score a tourné en faveur de Manchester City, qui a pu compter sur un Riyad Mahrez des grands soirs (une passe décisive, deux buts et une implication sur les quatre pions) pour effacer un retard de deux unités à la pause. De quoi oublier les deux récentes déconvenues face à Southampton et United et grignoter quelques miettes du gros gâteau qui le sépare d'Arsenal (cinq points avec un match de plus). Pour Tottenham, les temps sont durs .Sans Kyle Walker, João Cancelo, Bernardo Silva, Phil Foden, mais surtout Kevin De Bruyne dans le onze, lesont eu du mal à démarrer, la première banderille étant pour un Harry Kane hors-jeu (17) et la première demi-heure faisant surtout la part belle aux tacles salvateurs et aux fautes de vicelard. À dix minutes de la pause, une tête timide d'Heung-min Son a a fait office de première frappe cadrée (36), puis City s'est réveillé : le séduisant Rico Lewis - qui a eu… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com