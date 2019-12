Premier League : Paul Pogba rejoue enfin au football

Enfin, le revoilà ! Paul Pogba, placé sur le banc au coup d'envoi, a effectué ce dimanche son retour sur la pelouse de Watford lors de la défaite de Manchester United (2-0) pour la 18e journée de Premier League. «Ce sera peut être 30 minutes, 45 ou 90 qui sait ?, pour son premier match », avait indiqué Ole Gunnar Solskjaer. Le manager de Manchester United a finalement lancé sa star à la 64e minute du match, à la place de Lingard. Les Mancuniens étaient déjà menés 2-0 face à la lanterne rouge du championnat après une faute de main grossière de De Gea sur une reprise de l'ancien Rennais Sarr et un penalty encaissé. Pogba n'a pas réussi à inverser le cours de la rencontre. Mais le Français a multiplié les courses et les passes. Il a tenté à plusieurs reprises de combiner avec Anthony Martial. C'est d'ailleurs après un échange avec son compatriote que le milieu s'est procuré l'une des occasions les plus franches de son équipe : une frappe cadrée repoussée par le portier adverse (82e). Le milieu a aussi dû rassurer les supporters mancuniens : il n'a pas perdu sa précision dans le jeu long. Une ouverture bien sentie aurait pu se transformer en passe décisive si Greenwood n'avait pas manqué son duel (85e). #MUFC have gone close three times, with @HarryMaguire93 and @PaulPogba denied by Foster before @_MasonGreenwood fired over.#WATMUN pic.twitter.com/fynMMoRqMc-- Manchester United (@ManUtd) December 22, 2019 Gêné par une fissure de la cheville droite, le milieu de terrain mancunien n'avait disputé que cinq petits matchs de championnat cette saison. Rentré malade du mariage de son frère Florentin la semaine dernière, le champion du monde de 26 ans avait été contraint de décaler sa reprise. Son retour balaie, pour l'instant, les rumeurs de départ dès cet hiver. Mais, malgré la volonté affichée par Solskjaer de le conserver, les tractations risquent de se poursuivre en coulisses, à seulement ...