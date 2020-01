Premier League : Paul Pogba opéré et absent au minimum un mois

Il va beaucoup manquer à Manchester United et pourrait tarder à rejoindre l'équipe de France dans sa préparation à l'Euro. Paul Pogba va subir une opération pour soigner une blessure récurrente à une cheville. Conséquence : l'international français va encore manquer au moins un mois de compétition.Le milieu de terrain de MU avait déjà manqué presque trois mois en raison de cette même blessure et n'avait fait son retour qu'il y a 10 jours contre Watford (défaite 2-0). Il était également sorti du banc contre Newcastle (victoire 4-1) le 26 décembre, mais il était forfait mercredi lors de la défaite des Red Devils sur le terrain d'Arsenal (2-0). LIRE AUSSI > A Tours, Paul Pogba et ses frères se mobilisent pour la GuinéeC'est l'entraîneur mancunien, Ole Gunnar Solskjaer, qui a annoncé la nouvelle mercredi. « Nous avons fait des examens, ce n'est rien de majeur mais c'est quelque chose dont il faut qu'on s'occupe », a expliqué le technicien norvégien après le match face aux Gunners. Il avait déjà précisé avant la rencontre que Pogba ressentait « un inconfort » à cette cheville et qu'il serait absent plusieurs semaines.La situation est loin d'être idéale à six mois de l'Euro-2020 pour le milieu champion du monde avec les Bleus en 2018. Il n'a été titularisé que six fois toutes compétitions confondues pour Manchester United depuis le début de saison.Un transfert cet hiver semble peu probableCette rechute intervient alors que s'ouvre le mercato d'hiver et que le Real Madrid demeure intéressé par le Français, qui avait exprimé avant la saison ses envies de départ. Mais son transfert cet hiver semble peu probable.Paul Pogba, 26 ans, s'était blessé initialement fin août lors d'un match contre Southampton lors de la 4e journée. Il avait terminé la rencontre en boitant puis déclaré forfait quelques jours plus tard pour les matches de la France contre l'Albanie et Andorre, en ...