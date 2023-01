Premier League : mais où va Chelsea ?

Dans le ventre mou en Premier League et en perdition depuis de nombreuses semaines, Chelsea vit une saison infernale. C'est peut-être le prix à payer pour un club où les recrues sont presque plus nombreuses que les victoires ces derniers temps.

Grands bouleversements et petits résultats

Il y a des périodes où rien ne va. João Félix l'a bien compris cette semaine, à l'occasion de sa première apparition sous le maillot de Chelsea . Celle-ci avait plutôt bien débuté, mais elle s'est terminée par une expulsion peu avant l'heure de jeu puis une défaite contre Fulham . Voilà un résumé parfait de la saison infernale que traversent les, enfermés dans une spirale négative sans fin. Champion d'Europe il y a deux ans, Chelsea a perdu le fil de son histoire et de son projet ces derniers mois. La conséquence d'une politique sportive incompréhensible.Les premières secousses remontent au printemps dernier, où dans le contexte de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le propriétaire russe Roman Abramovitch est poussé vers la sortie et cède le club anglais à un groupe d'investisseurs mené par l'homme d'affaires américain Todd Boehly . La fin d'une ère commencée en 2003 durant laquelle Chelsea aura remporté deux Ligues des champions, deux Ligues Europa et cinq titres de champion de Premier League. Un palmarès qui n'a pas empêché le nouveau patron de faire du ménage, montrant notamment la porte à Marina Granovskaia, la directrice générale, ou à Petr Čech, conseiller technique et de la performance. Résultat : le club londonien a préparé la nouvelle saison sans directeur sportif... ni direction sportive.Par où commencer ? Peut-être par le licenciement de Thomas Tuchel dès le début du mois de septembre, après six journées et une 6place au classement. Plus qu'une question de résultats, le technicien allemand ne s'entendait plus avec ses dirigeants et la rupture n'était qu'une question de temps. L'arrivée de Graham Potter devait être une occasion de relancer un projet en misant sur un entraîneur aux principes de jeu établis, mais l'ancien coach de Brighton aura rapidement perdu sa baguette magique, laissant Chelsea s'enfoncer dans le ventre mou après une embellie de très courte… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com