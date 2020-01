Premier League : Lloris a rejoué avec Tottenham

C'est une petite surprise. Trois mois et demi après son impressionnante luxation du coude gauche, Hugo Lloris était déjà de retour dans le but de Tottenham. José Mourinho l'a, en effet, titularisé pour la réception de Norwich ce mercredi soir à l'occasion de la 24e journée de Premier League.Retrouvant au passage son brassard de capitaine, le gardien de l'équipe de France (114 sélections) a participé de bout en bout au succès (2-1) des Spurs face à la lanterne rouge. Visiblement, le champion du monde a récupéré plus vite que prévu et retrouvé toutes ses sensations. FULL-TIME: We battle our way to an important three points at Tottenham Hotspur Stadium as we return to winning ways in the @premierleague! null #THFC 2-1 #NCFC pic.twitter.com/aDS4IOKzxs-- Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 22, 2020 Il a à deux doigts de sortir le penalty égalisateur de NorwichMême s'il a passé une soirée plutôt tranquille, avec un seul ballon touché de la main dans la première demi-heure, il a été mis à contribution sur le penalty de l'égalisation pour Norwich (70e). Le portier de 32 ans a même été à deux doigts de sortir la tentative de Teemu Pukki en plongeant du bon côté et en touchant le ballon.Un accroc sans conséquence pour Tottenham, qui a mis un terme à une série de quatre matchs sans succès (deux nuls et deux défaites) en championnat grâce à Son Heung-Min (79e). Le Sud-coréen a permis aux Spurs de signer leur premier succès de l'année 2020 en Premier League. C'était donc la soirée des bonnes nouvelles pour le club londonien.Avant la rencontre, Tottenham a d'ailleurs salué le retour de Hugo Lloris et diffusé de nombreuses vidéos de son Frenchie avant le match sur les réseaux sociaux, dont un message : « Welcome back, skipper (le capitaine) ! » Un retour qui n'était pourtant pas attendu avant début février, selon les premières estimations. Lloris n'avait repris l'entraînement que depuis ...